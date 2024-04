KI-Waffen-Konferenz in Österreich

Wien. Eine Konferenz zur internationalen Kontrolle von autonomen Waffen hat am Montag in Wien mit Warnungen vor dem Einsatz solcher Systeme durch »Terroristen und Kriegsverbrecher« begonnen. Das von Österreich organisierte zweitägige Treffen von Diplomaten und Fachleuten aus etwa 150 Ländern soll langjährige Bemühungen zur Regulierung von autonomen Waffen weiterbringen. In den vergangenen zehn Jahren hatten Gespräche am Sitz der UNO in Genf zu keinen diplomatischen Verhandlungen über ein Regelwerk geführt. (dpa/jW)