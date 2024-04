Schottlands First Minister zurückgetreten

Edinburgh. Schottlands Regierungschef Humza Yousaf ist am Montag zurückgetreten. Der 39jährige teilte in Edinburgh mit, er werde auch den Vorsitz der Schottischen Nationalpartei (SNP) aufgeben, die für die Unabhängigkeit Schottlands eintritt. Allerdings bleibe er im Amt, bis ein Nachfolger gefunden sei. Die SNP hat nach dem Bruch der Koalition mit den Grünen vergangene Woche keine Mehrheit mehr. Die Opposition hatte für die kommenden Tage zwei Misstrauensvoten gegen Yousaf und die Regierung angesetzt. Die Grünen hatten den Rücktritt des First Ministers gefordert, die Labour-Partei Neuwahlen. (AFP/dpa/jW)