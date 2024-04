Böllerwurf: Haftstrafe für Fußballfan

Augsburg. Nach dem Zünden eines Böllers bei einem Fußballbundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim im vergangenen November hat das Landgericht Augsburg einen Hoffenheim-Fan zu drei Jahren Haft verurteilt. Drei weitere Personen erhielten Bewährungsstrafen, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte. Zwölf Menschen erlitten demnach bei dem Vorfall am 11. November Verletzungen. Das Gericht sah den Tatvorwurf des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit Körperverletzung in zwölf Fällen als erwiesen an. Der Hauptangeklagte saß seit dem Böllerwurf in Untersuchungshaft. (AFP/jW)