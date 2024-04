Türkei belässt Leitzins bei 50 Prozent

Ankara. Die türkische Zentralbank lässt den Leitzins nach der überraschenden Anhebung im März in diesem Monat unverändert. Er liegt weiterhin bei 50 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Weitere Erhöhungen wollte sie nicht ausschließen. Die Inflationsrate in der Türkei hatte im März deutlich auf 68,5 Prozent im Jahresvergleich zugelegt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärt die Senkung der Inflation weiter zum »obersten Ziel«. Die drastische Abwertung der türkischen Lira hat zuletzt ihren Teil zur Niederlage der Regierungspartei AKP bei der Kommunalwahl Ende März beigetragen. (AFP/jW)