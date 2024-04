Hunderte Ärzte der Charité im Streik

Berlin. Hunderte Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité haben am Donnerstag für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld gestreikt. »Sparité« und »Sparen, bis kein Arzt kommt«, war auf Plakaten zu lesen. Der Marburger Bund sprach von rund 1.000 Teilnehmern, die Polizei von bis zu 750. Die Ärztegewerkschaft hatte die insgesamt rund 2.700 Mediziner der drei Charité-Standorte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zahlreiche planbare Operationen wurden an diesemTag verschoben. In den Tarifverhandlungen mit der Charité fordert der Marburger Bund etwa eine Lohnsteigerung um 12,5 Prozent und einen neuen Zuschlag für Arbeit in Randzeiten. Das Angebot der Charité von jeweils 2,3 Prozent mehr für 2024 und 2025 sowie eine theoretische Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden sei völlig unzureichend, kritisierte die Gewerkschaft in einer Mitteilung. (dpa/jW)