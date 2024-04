Bewährung nach Farbattacke

Berlin. Nach einer Farbattacke auf das Brandenburger Tor in Berlin im September 2023 sind drei Mitglieder der Gruppe »Letzte Generation« wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu jeweils acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Beschuldigten hätten durch das Aufbringen der Farbe Kosten von 110.000 Euro verursacht, sagte Richterin Christine Mathiak am Dienstag am Amtsgericht Berlin. Sie hätten durch die Aktion billigend in Kauf genommen, dass erhebliche Schäden an einem Nationalsymbol entstehen. Bei den Verurteilten handelt es sich um eine 22jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 28 bzw. 64 Jahren. (AFP/jW)