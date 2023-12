Brandenburger Tor: Reinigung beendet

Berlin. Fast drei Monate nach der Farbattacke von Klimaschutzdemonstranten auf das Brandenburger Tor in Berlin sind die Reinigungsarbeiten erfolgreich beendet worden. In dieser Woche sei das Tor von Experten begutachtet und der gereinigte Zustand abgenommen worden, sagte eine Sprecherin des zuständigen Berliner Immobilienmanagements. Die Kosten entsprächen etwa der bislang geschätzten Summe von 115.000 Euro. Am 17. September hatte die Gruppe »Letzte Generation« sechs Säulen des Tores mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei nahm anschließend 14 Personen fest. Eine erste Reinigung mit heißem Wasser aus Hochdruckstrahlern ist nicht geglückt. (dpa/jW)