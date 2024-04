Tote und Vermisste nach Fluten in China

Beijing. Heftige Regenfälle haben im Süden Chinas zu schweren Überschwemmungen geführt, in deren Folge bislang mindestens drei Menschen starben. In der Provinz Guangdong wurden am Montag zudem elf Menschen vermisst, wie die Agentur ­Xinhua meldete. In den Medien war von einer drohenden Jahrhundertflut die Rede, Zehntausende Menschen wurden bereits vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht. (AFP/jW)