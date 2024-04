Baskenland: Linkes Bündnis mit Zugewinnen

Vitoria-Gasteiz. Bei den Regionalwahlen in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland hat das linke Parteienbündnis EH Bildu am Sonntag einen Durchbruch erzielt – ohne aber den in Umfragen vorhergesagten Sieg zu erreichen. Nach Auszählung von 99 Prozent aller Stimmen gewannen die Unabhängigkeitsbefürworter 27 (vorher: 21) von 75 Mandaten im Parlament in Vitoria-Gasteiz. Sie kamen somit auf dieselbe Anzahl von Sitzen wie die konservative Nationalpartei des Baskenlands (PNV), die seit Jahrzehnten die Regierung stellt. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherige baskische Koalition aus PNV und dem regionalen Zweig der spanischen Regierungspartei PSOE, der auf zwölf Sitze kam, erneut die Regionalregierung stellen wird. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte waren zu der Abstimmung im Norden Spaniens aufgerufen. Nach offiziellen Daten lag die Wahlbeteiligung bei 62,5 Prozent. (AFP/jW)