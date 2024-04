Bundespräsident Steinmeier in Türkei empfangen

Istanbul. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Montag zu seinem ersten Besuch in der Türkei seit seinem Amtsantritt vor sieben Jahren eingetroffen. In Istanbul, der ersten Station seiner dreitägigen Reise, wurde Steinmeier von Bürgermeister Ekrem İmamoğlu empfangen. Offizieller Anlass des Besuchs ist der 100. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Länder. Das Treffen mit İmamoğlu fand im ehemaligen Bahnhofsgebäude des Sirkeci garı statt. Von dort sind nach Abschluss des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens 1961 Hunderttausende Türkinnen und Türken als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland aufgebrochen. (AFP/jW)