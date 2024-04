Industrie rechnet mit Produktionsrückgang

Hannover. Die deutsche Industrie rechnet mit einem erneuten Rückgang ihrer Produktion in diesem Jahr. »Deutschland fällt 2024 voraussichtlich weiter zurück«, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Montag zum Auftakt der Hannover-Messe. »Wir rechnen mit einem Minus in der Industrieproduktion von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.«

Bei den Exporten ist demnach nach einem Rückgang um 1,5 Prozent im vergangenen Jahr kein erneutes Absinken, aber auch kein Anstieg, zu erwarten. »Trotz moderater Erholungsaussichten dürfen wir uns nichts vormachen: Insgesamt zeigen die Produktionszahlen schon seit Jahren einen besorgniserregenden Abwärtstrend«, sagte Russwurm. Neben »wettbewerbsfähigen« Energiepreisen fordert der BDI »weniger Bürokratie« und niedrigere Steuern. (AFP/jW)