Polens Präsident bereit für Atomwaffen

Warschau. Polen ist nach den Worten von Präsident Andrzej Duda zur Stationierung von Atomwaffen zur Abschreckung Russlands bereit. Einem entsprechenden Wunsch der NATO-Verbündeten würde Polen nachkommen, sagte Duda in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Fakt. »Wenn unsere Verbündeten beschließen, im Rahmen der nuklearen Teilhabe Atomwaffen auf unserem Territorium zu stationieren, um die Ostflanke der NATO zu stärken, sind wir dazu bereit«, so Duda, der gegenwärtig in den USA weilt. Die Frage einer Stationierung von Atomwaffen in Polen werde bereits »seit einiger Zeit« mit Washington diskutiert. »Ich habe dieses Thema bereits mehrmals angesprochen.« Russland militarisiere zunehmend seine Exklave Kaliningrad, auch habe es in Belarus seit vergangenem Jahr taktische Atomwaffen stationiert, gab Duda zur Begründung an. (AFP/jW)