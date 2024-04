Rostock: Festgesetzter Frachter ist ausgelaufen

Rostock. Das seit Anfang März im Rostocker Überseehafen festgehaltene Frachtschiff »Atlantic Navigator II« ist wieder ausgelaufen. Eine Sprecherin des Hauptzollamtes bestätigte gegenüber dpa am Freitag die Freigabe für das Schiff. Der Trackinganbieter Vesselfinder zeigte am Nachmittag, dass der unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Frachter einer kanadischen Reederei in die Ostsee einfuhr. Das aus Sankt Petersburg kommende Schiff hatte Rostock am 4. März wegen technischer Probleme anlaufen müssen. Das Schiff mit dem Zielhafen Baltimore hatte Waren aus Russland an Bord, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, darunter Birkenholz. Außerdem soll angereichertes Uran für US-Atomkraftwerke an Bord gewesen sein. Zur Frage, ob diese Waren weiter an Bord seien, wollte sich das Hauptzollamt nicht äußern. (dpa/jW)