Bayern: Angebliche Spione festgenommen

Bayreuth. In Bayern sind am Mittwoch zwei Männer festgenommen worden, die für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen sein sollen. Das teilte der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof am Donnerstag mit. Die Männer, die die deutsche wie auch die russische Staatsbürgerschaft besitzen, sollen das Ziel gehabt haben, »militärische Unterstützung« zu unterminieren und Anschläge auf Einrichtungen des US-Militärs vorzubereiten. Einem der beiden wird unter anderem die Verabredung zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und zur Brandstiftung vorgeworfen. Am Donnerstag wurde mit Verweis auf den Vorgang der russische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. (dpa/jW)