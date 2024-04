Wahl 2025: FDP will »zehn Prozent plus x«

Berlin. Die FDP hält trotz derzeit desaströser Umfragewerte an dem Ziel fest, bei der nächsten Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen. »Das Ziel der Freien Demokraten muss sein, wie bei den letzten zwei Wahlen, zweistellig zu sein«, sagte der Chef der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, gegenüber Bild (Montagausgabe). Für die Bundestagswahl 2025 heiße das »zehn Prozent plus x«. Derzeit würde die Partei laut Umfragen an der Fünfprozenthürde scheitern. (dpa/jW)