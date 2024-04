USA plant Einsatz von KI-gesteuerten Drohnen

REUTERS/Cheney Orr Drohnen im Freiflug: Compact Laser Weapon System von Boeing

Washington. Die US-Air-Force setzt bei einem großen Teil ihrer künftigen Luftkriegsführung auf eine Flotte von mehr als 1.000 autonom betriebenen Drohnen, so Associated Press. Luftwaffenminister Frank Kendall sagte den Senatoren am Dienstag bei einer Anhörung zum Budget für 2025, dass er in das Cockpit einer für den Drohnenflug umgebauten »F-16« steigen werde. Die US-Luftwaffe begann vor einigen Jahren mit der Planung ihrer Flotte kollaborativer Kampfflugzeuge (CCAs) und imaginierte ein Szenario, bei dem ein Jet in der Lage sein würde, mehrere KI-gesteuerte Drohnen zu unterstützen. (jW)