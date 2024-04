Hinweisportal nach Anschlag auf Synagoge

Oldenburg. Nach dem Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Über das Portal können auch Aufnahmen und Bilder an die Ermittler geschickt werden, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Die Polizei bietet 5.000 Euro für Hinweise, die dazu beitragen, die Tat aufzuklären. Am vergangenen Freitag war ein Brandsatz gegen die Eingangstür der Synagoge geworfen worden. Zwei Hausmeister eines benachbarten Kulturzentrums entdeckten das Feuer und löschten es. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, soll ein Unbekannter oder eine Unbekannte den Brandsatz kurz nach 13 Uhr geworfen haben. Die Person konnte anschließend flüchten. (dpa/jW)