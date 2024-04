Palästina-Protestcamp vor Bundestag

Berlin. Am Montag haben palästinasolidarische Aktivisten ein Protestcamp vor dem Reichstagsgebäude errichtet. Unter dem Motto »Besetzung gegen Besatzung« wolle man die »aktive Rolle Deutschlands beim anhaltenden Völkermord am palästinensischen Volk« anprangern, so die Aktivisten bei Instagram. Das Camp sei angemeldet und solle vorerst unbefristet bestehen bleiben. Daneben war für Montag eine Kundgebung sowie eine Ausstellung mit dem Titel »Life: Banned from Gaza« geplant, bei der Gegenstände, die Israel während der letzten Jahre aus dem Gazastreifen »verbannt« habe, gezeigt werden sollten. (jW)