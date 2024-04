Festnahmen in Ägypten nach Palästina-Protest

Kairo. Nach einem Protest in Ägypten aus Solidarität mit Palästinensern vor wenigen Tagen ist Menschenrechtlern zufolge mehr als ein Dutzend Demonstranten festgenommen worden. Einsatzkräfte hätten anschließend Razzien in Wohnungen von mindestens zehn der Teilnehmer durchgeführt, teilten mehrere ägyptische Menschenrechtsorganisationen am Sonntag mit. Sie forderten die »sofortige und bedingungslose Freilassung aller derzeit festgenommenen Demonstranten«. (dpa/jW)