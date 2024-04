Tunesische Küstenwache birgt 13 Leichen

Tunis. Die tunesische Küstenwache hat die Leichen von 13 Asylsuchenden aus dem Mittelmeer vor dem nordafrikanischen Land geborgen. Das teilte die Nationalgarde am Sonntag mit. Bei mehreren anderen Einsätzen seien 1.867 Menschen aus Seenot gerettet worden. 14 polizeilich gesuchte Schleuser und Mittelsmänner seien in Sfax verhaftet worden, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt seien bei dem Einsatz 16 Boote, 47 Motoren und große Mengen an Treibstoff beschlagnahmt worden. Die Rede war auch vom Fund einer einfachen Fabrik zur Herstellung von Booten. (Reuters/jW)