Lawrow reist zu Gesprächen nach Beijing

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow will bei einem an diesem Montag angesetzten Besuch in Beijing mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi über den Krieg in der Ukraine und andere brennende Themen sprechen. Das teilte das Außenministerium in Moskau mit. Demnach sollte Lawrows Reise noch am Sonntag beginnen. Bei den Verhandlungen gehe es um eine Vielzahl an Fragen, darunter auch die Lage in der Asien-Pazifik-Region und die Zusammenarbeit beider Länder in internationalen Organisationen wie der UNO, BRICS und G20. (dpa/jW)