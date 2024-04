Manöver gegen China im Indopazifik

Manila. Die USA, Australien, Japan und die Philippinen halten seit Sonntag gemeinsame Marine- und Luftübungen im Südchinesischen Meer ab. Der Einsatz werde »als Zeichen unseres gemeinsamen Engagements für die Stärkung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit zur Unterstützung eines freien und offenen Indopazifiks« in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen stattfinden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Am Donnerstag ist ein erster trilateraler Gipfel der USA, Japans und der Philippinen geplant. (AFP/jW)