Ukraine beschießt AKW mit Drohnen

Saporischschja. Die Ukraine hat offenbar das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk in Saporischschja mit Drohnen angegriffen. Eine sei auf der Kuppel eines Kraftwerksblocks explodiert, habe aber keinen Schaden angerichtet, berichtete die Verwaltung des Kraftwerks am Sonntag. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien erklärte, man sei darüber von russischer Seite informiert worden. »Eine solche Detonation steht im Einklang mit Beobachtungen der IAEA«, erklärte die UN-­Organisation. Man empfehle dringend, von Aktionen Abstand zu nehmen, die die nukleare Sicherheit gefährdeten, warnte IAEA-Chef Rafael Grossi auf X. Laut AKW-Verwaltung beschädigte eine weitere Drohne einen Lkw in der Nähe der Kantine des Kraftwerks. Die Strahlung an den sechs Reaktoren sei aber normal, hieß es. Das Atomkraftwerk befindet sich in der Nähe der Frontlinie. (Reuters/jW)