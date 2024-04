Sierra Leone: Notstand wegen Drogenkonsums

Freetown. Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, hat wegen des hohen Drogenkonsums in dem westafrikanischen Staat den Notstand ausgerufen. In einer Rede sprach er in der Nacht zum Freitag von einer »existenziellen Bedrohung der Zukunft des Landes«. Bio warnte insbesondere vor dem Missbrauch der synthetisch hergestellten Droge Kush, die besonders unter jungen Leuten beliebt sei. Diese habe »zerstörerische Folgen für das Fundament unseres Landes, unserer jungen Menschen«, sagte er. (dpa/jW)