Katalonien: Vorschlag für Unabhängigkeit

Barcelona. Kataloniens Regierung hat einen Vorschlag für ein Referendum über eine Trennung von Spanien präsentiert. Man schlage eine einzige, mit Ja oder Nein zu beantwortende Frage vor: »Wollen Sie, dass Katalonien unabhängig wird?« Das sagte Regionalpräsident Pere Aragonès am Dienstag in Barcelona. Entsprechende Abstimmungen zu »politischen Entscheidungen von besonderer Bedeutung« seien in Spaniens Verfassung vorgesehen. Der Vorschlag wurde jedoch von der Zentralregierung zurückgewiesen. Regierungssprecherin Pilar Alegría verwies dabei auf die in Katalonien bevorstehenden Regionalwahlen und sprach von einem Wahlkampfmanöver. (dpa/jW)