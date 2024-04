Mexiko: Blutiger Wahlkampfauftakt

Celaya. In Mexiko häufen sich vor den Wahlen am 2. Juni tödliche Angriffe auf Politiker: Eine Bürgermeisterkandidatin ist nun auf offener Straße erschossen worden. Bei dem Angriff in der zentralen Stadt Celaya wurden zudem drei Menschen verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Guanajuato in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Vor den Präsidenten-, Parlaments- und Regionalwahlen in dem lateinamerikanischen Land sind bereits mehr als ein Dutzend politische Bewerber getötet worden. Die ermordete Kandidatin Gisela Gaytán gehörte der sozialdemokratischen Regierungspartei Morena an. (dpa/jW)