BRD tritt Allianz gegen Drogenhandel bei

Berlin. Deutschland ist einer Organisation von EU-Staaten zur Bekämpfung von Drogenhandel auf dem See- und Luftweg beigetreten. Durch den Beitritt zum in Lissabon ansässigen »Maritimen Analyse- und Operationszentrum« können Beamte des Bundeskriminalamts Informationen zu mutmaßlichen Rauschgiftlieferungen mit internationalen Partnern austauschen, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte. Die Allianz koordiniert bei gemeinsamen Operationen die Bereitstellung und den Einsatz von Schiffen und Flugzeugen. (AFP/jW)