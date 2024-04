BSW für Waffenembargo gegen Israel

Berlin. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht fordert ein sofortiges Waffenembargo gegen Israel. »Das Sterben in Gaza und die Angriffe Israels in Nachbarländern müssen unverzüglich enden«, sagte Wagenknecht am Dienstag. Dass Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen »ins Visier der israelischen Armee geraten« seien, müsse Konsequenzen haben. Da Israels Regierung das humanitäre Völkerrecht mit Füßen trete, solle die Bundesregierung mit einem Waffenembargo reagieren. Bei einem israelischen Luftangriff waren am Montag im Gazastreifen sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) getötet worden. (dpa/jW)