BRD gibt 576 Millionen Euro für Granatenkauf

Berlin. Die Bundesregierung will die tschechische »Initiative« zum Kauf von Artilleriemunition für das ukrainische Militär mit 576 Millionen Euro unterstützen. Damit trage die Bundesrepublik rund 40 Prozent der Mittel für das Projekt bei, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt sollen 180.000 Schuss Artilleriemunition beigesteuert werden. Ihre Auslieferung soll im Juni beginnen. Die von Tschechien angeführte Initiative soll bis zu 800.000 Schuss Artilleriemunition für die Ukraine beschaffen, vor allem außerhalb der EU. Das Vorhaben von EU-Mitgliedstaaten, eine Million Geschosse aus eigenen Armeebeständen oder europäischer Produktion zu liefern, hatte zuvor sein Ziel verfehlt. Ein Drittel der Menge kam zusammen. (AFP/jW)