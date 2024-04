Neue Festnahmen nach Crocus-City-Hall-Anschlag

Moskau. Mehr als eine Woche nach dem Terroranschlag auf das Veranstaltungszentrum Crocus City Hall im nordwestlich von Moskau gelegenen Krasnogorsk hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB weitere mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen. In der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus seien vier ausländische Staatsbürger festgenommen worden, die direkt an der Finanzierung und der Ausrüstung der Terroristen beteiligt gewesen seien, teilte der FSB am Montag in Moskau mit. Die Tat hat die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« für sich reklamiert. (dpa/jW)