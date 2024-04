Pakistan: Gericht setzt Haft gegen Khan aus

Islamabad. Ein Gericht in Pakistan hat die 14jährigen Haftstrafen wegen Korruption gegen Expremierminister Imran Khan und dessen Frau nach Angaben von Khans Partei ausgesetzt. Ein Sprecher der Partei PTI gab am Montag an, das Hohe Gericht in Islamabad habe die Strafen eines Antikorruptionsgerichtes wegen des Verkaufs von Staatsgeschenken ausgesetzt. Eine Berufung gegen die Verurteilungen steht aber noch an (AFP/jW)