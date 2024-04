TAURUS-Produzent fordert schnellere Auftragsvergabe

Augsburg. Der TAURUS-Hersteller MBDA hat von der Politik raschere Entscheidungen über Aufträge an die Kriegsindustrie gefordert. »Hier können wir in Deutschland wesentlich besser und schneller werden«, sagte MBDA-Chef Thomas Gottschild der Augsburger Allgemeinen (Sonnabend). »Das Gesetz verbietet uns eine Produktion auf Vorrat, hierzu ist eine Genehmigung der Bundesregierung, basierend auf Aufträgen, notwendig«, meinte er. Diese seien in der Vergangenheit ausgeblieben. Für Waffenhersteller samt Zulieferer sei es finanziell belastend, wenn die Produktion wie beim Marschflugkörper TAURUS unterbrochen sei, sagte Gottschild. (AFP/jW)