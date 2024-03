Südkorea kritisiert Russlands Veto

Seoul. Südkorea hat das russische Veto gegen eine Fortführung der Kontrolle der UN-Sanktionen gegen Nordkorea verurteilt. Russland habe »ungeachtet seines Status als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates eine unverantwortliche Entscheidung getroffen«, erklärte das Außenministerium in Seoul am Freitag. Die russische Delegation im UN-Sicherheitsrat stimmte am Donnerstag gegen die Verlängerung des UN-Expertengremiums, welches die seit 2006 bestehenden und später mehrfach verschärften Sanktionen überwacht. Das Mandat der Beobachter läuft dadurch nun Ende April aus. Die zeitlich unbegrenzten UN-Sanktionen gegen Nordkorea waren zuletzt 2016 und 2017 verschärft worden. (AFP/jW)