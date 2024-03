Frankreich evakuiert EU-Bürger aus Haiti

Fort-de-France. Angesichts der anhaltenden Gewalt in Haiti sind mehr als 240 Menschen in Richtung der französischen Karibikinsel Martinique evakuiert worden. An Bord der drei Marineschiffe befänden sich 163 Franzosen sowie 80 Ausländer, darunter zahlreiche EU-Bürger, erklärte der Präfekt von Martinique, Jean-Christophe Bouvier am Donnerstag (Ortszeit). Nach ihrer Ankunft am Freitag stünde noch am selben Tag ein Charterflug des Ministeriums für Europa und auswärtige Angelegenheiten für die Rückreise nach Frankreich bereit. Bereits zu Beginn der Woche waren französische Staatsbürger aus dem Karibikstaat ausgeflogen worden. Laut dem französischen Außenministerium leben rund 1.100 Franzosen in Haiti, darunter zahlreiche Doppelstaatler. (AFP/jW)