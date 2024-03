Senegal: Sieg Fayes von AU anerkannt

Addis Abeba. Die Afrikanische Union (AU) hat dem designierten senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye »herzlich« zu seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert. Die AU begrüßte am Freitag die »einstimmige Annahme der Ergebnisse« in dem westafrikanischen Land. Der AU-Vorsitzende Moussa Faki Mahamat wünsche Faye »viel Erfolg in seinem schweren und noblen Amt«, hieß es weiter. Der Oppositionskandidat Faye hatte die Wahl am Sonntag dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge mit 54,28 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang gewonnen. Sein Wahlsieg muss nun noch vom Verfassungsrat bestätigt werden. Sollten keine Einsprüche gegen das Resultat eingelegt werden, könnte eine Übergabe der Amtsgeschäfte noch vor dem 2. April erfolgen – das offizielle Ende von Macky Salls Amtszeit. (dpa/jW)