Nordirland: DUP-Chef Donaldson tritt zurück

Belfast. Der Chef der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP), Jeffrey Donaldson, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Das teilte die Protestantenpartei am Freitag mit. Donaldson habe bestätigt, dass er wegen »Vorwürfen aus der Vergangenheit« angeklagt worden sei, hieß es in der Mitteilung. Der Abgeordnete im britischen Unterhaus sei bis zum Abschluss eines juristischen Verfahrens auch von seiner Parteimitgliedschaft suspendiert worden. Als Übergangsparteichef sei der DUP-Abgeordnete Gavin Robinson berufen worden. Donaldson hatte seine Partei erst vor einigen Wochen als Juniorpartner in eine Regierung mit der katholisch-republikanischen Sinn Féin geführt. (dpa/jW)