Ab 2025 höhere Beiträge für Sozialversicherung

Berlin. Die Krankenkasse DAK rechnet mit einer deutlichen Erhöhung der Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Bei der Krankenversicherung sei zum Jahresanfang 2025 mit einem Beitragsanstieg von 0,5 Prozentpunkten zu rechnen, bei der Pflegeversicherung von 0,2 Punkten, sagte DAK-Chef Andreas Storm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Es gebe demnach in beiden Sozialversicherungen eine »stärkere Ausgabendynamik« als bisher erwartet. Allein in der Krankenversicherung werde sich das Defizit bis zum Jahresende auf bis zu 2,5 Milliarden Euro belaufen. (AFP/jW)