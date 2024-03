Lateinamerika und Karibik droht Rekord-Dengue-Saison

Washington, D. C. Lateinamerika und die Karibik müssen sich auf die bisher schlimmste Dengue-Saison einstellen, erklärte Jarbas Barbosa von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation der UN am Donnerstag (Ortszeit). Seit Jahresbeginn haben regionale Behörden mehr als 3,5 Millionen Fälle und Tausende Tote verzeichnet. Die Zahl der Infektionen sei dreimal so hoch wie im gleichen Zeitraum 2023. Das Dengue-Virus wird von Stechmücken übertragen. Bislang gibt es keine Medikamente dagegen. In schweren Fällen kann es zu inneren Blutungen und einem tödlichen Verlauf kommen. Kinder sind besonders gefährdet. (AFP/jW)