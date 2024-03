Monopolkommission: Kein Verbot von Subs

Berlin. Die Monopolkommission warnt vor einem Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche. Dieses könne »etablierte Strukturen, die zu einer sinnvollen Versorgung führen, zerschlagen«, sagte Kommissionschef Jürgen Kühling am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Das Verbot ist seit Jahren eine Forderung der Gewerkschaft Verdi, um die verschärfte Ausbeutung in der Branche zu verhindern. (dpa/jW)