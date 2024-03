Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Gegen den Krieg: Ostermarsch in Rostock (20.4.2019)

Sie gehören zu den Veranstaltern des »1. Nationalen Denkfests der Aktiven – Friedenstaub(e)?« vom 22. bis 24. März im Ferienpark Retgendorf bei Schwerin. Wie ist die Idee dazu entstanden?

Am Rande eines Konzertes in Schwerin im November bei einem guten Rotwein haben Tino Eisbrenner und ich noch einmal unsere Veranstaltung vom März 2023 hier im Ferienpark zum Krieg in der Ukraine Revue passieren lassen und festgestellt, dass es ein riesengroßes Interesse an Information, Aufklärung und auch Debatte gibt. Wir sind der Auffassung, dass das Thema Krieg und Frieden nicht allein auf Waffenlieferungen reduziert werden darf. Eine Podiumsdiskussion allein wird diesem Interesse nicht gerecht, wir haben nach etwas mit mehr inhaltlicher Vielfalt gesucht. So kamen wir auf ein Wochenende mit vielfältigem Angebot an Information, Diskussion und Kultur.

Was ist im einzelnen geplant?

Wir haben Journalisten eingeladen, die ihre Erfahrungen im Umgang mit Berichterstattung, die gegen den Mainstream gerichtet ist, und deren Berichterstattern darlegen. Es wird ein Film gezeigt, der am Beispiel des Abwrackens der russischen Atom-U-Boot-Flotte den Nachweis der friedlichen Kooperation zwischen der BRD und Russland erbringt. Bücher werden vorgestellt: »Ein willkommener Krieg?« von Wolfgang Gehrcke sowie von Christiane Reymann und Gabriele Gysis »Der Fall Ulrike Guérot«. Kultur darf nicht zu kurz kommen: Unser Songkarree am Samstag abend mit Tino Eisbrenner, Hartmut König und Jens Fischer Rodrian wird als Bindeglied funktionieren. Dann haben wir Rolf Becker dabei, mit Texten von und über Carl von Ossietzky.

Ein zentrales Thema der Veranstaltung ist der Krieg in der Ukraine. Der von sogenannten Leitmedien geprägte Diskurs hierzulande ist beherrscht von einer Dämonisierung Russlands.

Was wir vor allem feststellen, ist, dass von oberster Stelle gelogen wird. Auf Lügen basiert die Logik des Krieges, dem folgen Denk- und Handlungsmuster von Politik und Medien. Nehmen Sie die Sendung von Caren Miosga am vergangenen Sonntag in der ARD, als der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil unwidersprochen behaupten durfte, der russische Präsident Wladimir Putin hätte die Minsker Abkommen gebrochen. Jetzt, zwei Jahre nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, nachdem etwa Angela Merkel (Exkanzlerin, CDU, jW) zugeben musste, dass der Westen nie vorhatte, Minsk einzuhalten, wird das Blaue vom Himmel gelogen.

Was ist das Thema des Podiumsgesprächs am Samstag abend?

Es soll um das »Wie« des Friedens gehen. Der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, haben ja gerade Friedensverhandlungen mit Russland ins Gespräch gebracht, die Putin übrigens niemals rundweg ablehnte. Dafür werden sie politisch und medial förmlich in der Luft zerrissen. Das muss ein Ende haben. Es braucht mehr Druck aus der Bevölkerung, die mehrheitlich den Krieg und dessen Anheizen durch noch mehr und immer gefährlichere Waffenlieferungen ablehnt.

Die Friedensbewegung erscheint seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor gut zwei Jahren geschwächt. Wie kann sie wieder zu mehr Stärke finden?

Ganz offensichtlich braucht die Friedensbewegung einen konkreten Anstoß. Nehmen Sie die 70er und 80er Jahre, in denen der NATO-Doppelbeschluss im Dezember 1979 zu erstaunlicher Mobilisierung geführt hat. Vielleicht ist unterdessen der Feind abhandengekommen. Heute scheint es gelungen, die öffentliche Meinung zu spalten und die Friedensbewegung aufzuweichen. Und zwar mit der Strategie, in notwendige, gerechte Kriege einerseits und völkerrechtswidrige, ungerechte Kriege andererseits, in notwendige, hinzunehmende Opfer hier und in unschuldige Kriegsopfer dort einzuteilen. Das ist unsäglich.

Veranstaltungen wie unsere können einen Beitrag leisten zum Zusammenhalt, zum Schulterschluss und zur gegenseitigen Motivation. Es kommt auf jede und jeden an sowie darauf, voneinander zu wissen, miteinander zu lernen und zusammenzustehen. Jeder Einzelne kann und sollte das tun, zu Mahnwachen gehen, Leserbriefe schreiben, sich auf Friedensdemos und in Bürgergesprächen zeigen.