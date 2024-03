Italien: Demos gegen Kriege in Nahost

Rom. Tausende Friedensaktivisten haben am Freitag und Sonnabend in Rom, Mailand, Genua und weiteren Städten Italiens gegen Israels Völkermord in Gaza und die Beteiligung am Marineeinsatz im Roten Meer protestiert. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatten mehr als 20 Organisationen – Kommunisten, die Gewerkschaft USB, Studentenvereinigungen, Friedenskomitees und Vertreter der Palästinenser in Italien. Schon am Mittwoch hatte die Universität in Turin beschlossen, ein Kooperationsabkommen mit israelischen Universitäten und Forschungsinstituten auszusetzen.