Somalia: Festnahmen nach Überfall

Mogadischu. Zehn Tage nach einem Angriff auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben Einsatzkräfte nach eigenen Angaben das dahinterstehende Netzwerk aufgedeckt und 16 Verdächtige festgenommen. Das teilte Somalias Geheimdienst am Sonnabend per X mit. Die Täter werden der islamistischen Gruppe Al-Schabab zugerechnet. Der Überfall auf das Hotel hatte erst nach 13 Stunden von der Polizei beendet werden können, wobei alle Angreifer ums Leben kamen. Außer ihnen hatte es drei Todesopfer gegeben. (AFP/jW)