Thailand: Dutzende Anschläge auf Läden

Bangkok. Thailands Premierminister Srettha Thavisin hat den Betroffenen von 44 koordinierten Brandanschlägen im Süden des Landes am Sonnabend Unterstützung zugesagt. Binnen eines Zeitraums von nur einer Stunde waren nach Medienberichten am Vortag in mehreren Distrikten der Provinzen Pattani, Yala, Narathiwat und Songkhla vor allem Geschäfte in Brand gesetzt worden. Dabei gab es Medienberichten zufolge ein Todesopfer. Über die Urheber herrschte auch am Sonntag Unklarheit. Es wird vermutet, dass Separatisten ein fast fertiges Friedensabkommen Bangkoks mit der Guerilla Barisan Revolusi Nasional (BRN) torpedieren wollen.