Senegal entscheidet über neuen Präsidenten

Dakar. Nach wochenlangen politischen Turbulenzen waren die Wahlberechtigten im Senegal am Sonntag mit einem Monat Verspätung zu Präsidentschaftswahlen aufgerufen. In der Hauptstadt Dakar bildeten sich schon vor Öffnung der Wahllokale Warteschlangen. Der scheidende Präsident Macky Sall durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Es wird damit gerechnet, dass bis Dienstag Ergebnisse vorliegen. Wer die besten Chancen hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Umfragen gab es nicht. Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, fällt die Entscheidung in einer Stichwahl. (Reuters/jW)