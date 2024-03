Liberaler führt bei Wahl in Slowakei

Bratislava. Exaußenminister Ivan Korčok hat den ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl in der Slowakei am Sonnabend überraschend klar gewonnen. Wie aus den am Sonntag veröffentlichten Endergebnissen hervorgeht, erreichte er 42,5 Prozent der Stimmen. Da keiner der neun angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, ist eine Stichwahl am 6. April notwendig. Bei dieser wird der von der liberalen Opposition unterstützte Korčok auf den sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini treffen. Der laut vorherigen Umfragen führende Pellegrini kam auf nur 37,0 Prozent. (dpa/jW)