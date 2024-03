Österreich: KPÖ unterliegt in Stichwahl

Salzburg. KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl konnte sich bei den Salzburger Bürgermeisterwahlen gegenüber seinem Konkurrenten von der SPÖ nicht durchsetzen. Bernhard Auinger erreichte bei der Stichwahl am Sonntag 63,09 Prozent, wie die Tageszeitung Der Standard am Sonntag online berichtete. Kay-Michael Dankl erzielte demnach lediglich 36,91 Prozent der Stimmen. Das Endergebnis mitsamt ausgezählter Briefwahlstimmen sei von seiten der Wahlbehörde gegen 21 Uhr, nach jW-Redaktionsschluss, zu erwarten. Auinger erreichte zwei Wochen zuvor mit 29,4 Prozent gegenüber Dankl mit 28,0 Prozent der Stimmen einen nur knappen Vorsprung. Der KPÖ war bei der Landtagswahl im Bundesland Salzburg im April 2023 erstmals seit 1945 wieder der Einzug in das Landesparlament gelungen. (jW)