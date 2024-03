Israel greift Hisbollah im Libanon an

Tel Aviv. Israels Luftwaffe hat am Wochenende erneut Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen. So sei in der Nacht zu Sonntag eine Waffenproduktionsanlage bei der Stadt Baalbek im Nordosten Libanons attackiert worden, teilte die israelische Armee mit. Örtlichen Behördenangaben zufolge wurden dabei drei Menschen verletzt. Baalbek gilt als Hochburg der Hisbollah und liegt etwa 100 Kilometer entfernt von der israelisch-libanesischen Grenze. Die Hisbollah gab laut dem libanesischen Sender Al-Majadin ihrerseits bekannt, dass sie am Sonntag mittag zwei Abschussrampen des israelischen Flugabwehrsystems »Iron Dome« mit Hilfe von Kamikazedrohnen zerstört habe. Zuvor sei eine Kaserne der israelischen Armee mit Artillerie beschossen worden. Die Hisbollah betonte weiter, dass diese Operationen »zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza« erfolgten. (dpa/jW)