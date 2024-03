Letzte Beratungen zum Pandemieabkommen

Genf. Mehr als 50 frühere Staats- und Regierungschefs haben die mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgerufen, sich auf ein internationales Abkommen zur Pandemieprävention zu einigen. In einem am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Schreiben zeigten sie sich überzeugt, dass die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit sei. Diese und kommende Woche finden in Genf, wo die WHO ihren Hauptsitz hat, Beratungen über ein internationales Abkommen zur Vorbeugung von Pandemien statt, das bis Mai stehen soll. Nach mehreren Verhandlungsrunden gibt es noch einige bedeutende Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten und der WHO. (AFP/jW)