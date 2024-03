Baukonzern Radiance versäumt Zahlung

Beijing. Ein weiterer chinesischer Baukonzern hat fällige Zahlungen an seine Gläubiger versäumt. Wie die in Beijing ansässige Radiance Group am Mittwoch abend an der Hongkonger Börse mitteilte, ist sie mit der Rückzahlung einer Anleihe über 300 Millionen US-Dollar (rund 275 Millionen Euro) in Verzug geraten. Der chinesische Immobiliensektor habe tiefgreifende Anpassungen erfahren, wodurch die Verkäufe der Gruppe unter extremen Druck geraten seien, hieß es weiter. Die Volksrepublik leidet unter einer Immobilienkrise. Allein Evergrande, der größte Immobilienentwickler des Landes, hat Schulden von über 300 Milliarden US-Dollar. (dpa/jW)