ZF will nur bei sinkenden Kosten investieren

Friedrichshafen. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will nur bei sinkenden Kosten in BRD-Standorte investieren. Man sei bereit, »kräftig« zu investieren, »wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wir hier unsere Kostenbasis verbessern«, erklärte ZF-Chef Holger Klein am Donnerstag. Demnach könnten bei gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit 30 Prozent der bis Ende 2026 geplanten Investitionen ins Inland fließen. Der ZF-Betriebsrat befürchtet seit Januar drastische Stellenstreichungen beim Konzern. (Reuters/jW)